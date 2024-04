Neues Angebot bei der Lintforter Tafel Das Seniorencafé öffnet immer donnerstags

Die Tafel Kamp-Lintfort ist an der Rundstraße 35 im Gestfeldcenter zu finden und versorgt 700 Ein- oder Mehrpersonenhaushalte in Kamp-Lintfort mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs. An den Ausgabetagen dienstags und freitags ab 11 Uhr suchen rund 140 Nutzende die Tafel auf. Zusätzlich werden an jedem Donnerstag Tafelpakete zu 32 Personen nach Hause gefahren, die aus gesundheitlichen- oder Altersgründen nicht selbst zur Lebensmittelausgabe kommen können. Zum Team der Tafel gehören 31 ehrenamtliche Mitarbeitende. Sie kümmern sich zum Beispiel um das Abholen, Sortieren und Lagern der Lebensmittelspenden, koordinieren den Ablauf an den Ausgabetagen oder helfen beim Seniorencafé mit.