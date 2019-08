Serie Imkern in Kamp-Lintfort : Summender Betrieb vor dem Flugloch

Uwe Zimmermann (rechts), Imker und Bienensachverständiger aus Moers, zeigt den angehenden Imkern, wie man mit der Honigbiene umgeht. Foto: Norbert Prümen (nop)

Nach der Honigernte steht für die Imker der Kamper Bienenschule die Pflege der Insekten auf dem Plan. Die Varroa-Milbe wird bekämpft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Die meiste Arbeit haben die Bienen erledigt und fleißig die Waben gefüllt. Täglich hat die Königin bis zu 2000 Eier gelegt. Der Imker hat seinen Honig geerntet. Für den entnommenen Honig und das zurückgehende Nahrungsangebot der Natur bekommen die Bienen ballaststoffarme Melasse als Futterersatz. Die Königin drosselt ihre tägliche Eiablage. Allmählich kehrt ins Bienenjahr Ruhe ein.

„Die Lindenblüte als letzte Tracht ist vorbei. Jetzt fangen unsere Pflegearbeiten zur Einwinterung der Wirtschafts- und Jungvölker an. In diesem Jahr sind wir zeitlich 14 Tage früher als sonst“, sagt Michael Goldmann, der mit den Imkerkollegen Heinz Engels und Uwe Zimmermann von März an geballtes Imkerwissen in der Kamper Bienenschule an angehende Jungimker abgegeben hat. Mit ganz verschiedenen Herausforderungen hat mit Ende des Bienenjahres der Imker zu tun. Piraterie unter den Bienen ist nur ein Problem. Der Hunger macht sie zu Räubern. „Da sind innerhalb von wenigen Stunden die Zargen leer“, sagt Michael Goldmann.

Info Imker Lehrgang geht weiter Das letzte Treffen mit den Imker-Experten in der Kamper Bienenschule findet am 7. September, 14 Uhr, statt.

Das wache Imkerauge kennt die Gefahr, wenn sich Bienen mit hängenden Füßen vor dem Stock tummeln, und die Wächterbienen sich in Frontlinie aufstellen. Klarer Fall von nahendem Honigdiebstahl. Ist der Stock ausgeräumt, verhungert das Volk. „Meist sind die schwächeren Völker betroffen, die ihr Flugloch nicht so gut bewachen“, so Goldmann. Aber die erfahrenen Imker wissen, was zu tun ist: Diebstahlsicherung. „Das Flugloch wird enger gemacht, dass maximal eine Biene den Stock verlassen kann“, so der Bienenvater. Nächstes Problem: Wespen entern den Bienenstock.

„Die dringen allerdings nicht in intakte Völker ein. Gesunde Bienen werden schnell mit den Eindringlingen fertig“, so der Imkerkollege Heinz Engels. Auch wenn drei Imker fünf verschiedene Meinung haben, sind sie sich in diesem Fall einig. „Man muss sauber arbeiten und nicht bei Einfüttern mit Futter kleckern. Niemals das Futtergeschirr offen liegenlassen. Das lockt an und sorgt jetzt für Räuberei.“ Alles Probleme, die die Imker schnell in den Griff kriegt. „Unser größter Feind ist die hartnäckige Varroa-Milbe, die Brut und Biene schädigt“, sagt Goldmann. Die Milbe sitzt überwiegend auf den Stockbienen und gelangt so an die Brut. Der Schädlingsbefall lässt sich regelmäßig mit der sogenannten „Gemülldiagnose“ feststellen. Die Bodeneinlage, die sogenannte Windel, fängt die Hinterlassenschaften der Biene und den Wabenmüll auf. Für die Imker bedeutet die Varroa-Bekämpfung nach dem Abschleudern Arbeit.