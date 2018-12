Verkehr in Kamp-Lintfort: Bund soll anderen Verlauf der B 528 prüfen

Kamp-Lintfort Anwohner sind besorgt wegen der Verlängerung der B528. Die Stadt will sich für Überprüfung der geplanten Linienführung stark machen. Laut Bürgermeister gibt es eine weniger belastende Alternative.

Die derzeitigen Planungen sehen eine Trassenführung nördlich des Eyller Berges mit einem Brückenbauwerk über der Friedrich-Heinrich-Allee vor. Im weiteren Verlauf sind Anschlüsse an die Carl-Friedrich-Gauß-Straße im Gewerbepark Dieprahm und an die Eyller Straße geplant, bis sie schließlich auf die B 510 trifft. So weit, so gut. Dieser Verlauf stößt jedoch auch direkt auf Siedlungsbereiche in den Kamp-Lintforter Stadtteilen Gestfeld und Geisbruch. Dort befinden sich Schutzgebiete und auch die Motocross-Bahn. Besorgte Anwohner haben sich bereits an den Bürgermeister gewandt. Sie fürchten die mögliche Lärmbelästigung und eine Beeinträchtigung ihrer Wohngebiete. Doch auch Landscheidt ist der Ansicht, dass die geplante Weiterführung der B 528 einer erneuten Überprüfung bedarf - wenngleich diese Trasse in allen Flächennutzungsplänen eingezeichnet ist und vom Bund mit Priorität versehen wurde. Verkehrszählungen beispielsweise, auf denen die Pläne unter anderem beruhten, lägen 25 Jahre zurück, betont der Bürgermeister.