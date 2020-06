Kreis und Städte beteiligen sich : Studie zum Radschnellweg Kamp-Lintfort-Moers

Kamp-Lintfort/Moers Die schnelle Radwegverbindung wäre unter anderem für die Hochschule Rhein-Waal und den Berufsschul-Campus Moers wichtig. Auf Grundlage der Machbarkeitsstudie könnte der Bau des Radschnellweg später durch das Land gefördert werden.

Ein Radschnellweg zwischen Kamp-Lintfort und Moers ist Gegenstand einer Machbarkeitsstudie, die die beiden Städte (wenn die Politik zustimmt) zusammen mit dem Kreis in Auftrag geben wollen. Auf Grundlage der Studie könne der spätere Ausbau des Radschnellwegs durch das Land gefördert werden, heißt es in einer Erläuterung des Kamp-Lintforter Plaunungsamtes für den Haupt- und Finanzausschuss. Die Verbindung Duisburg-Moers-Kamp-Lintfort sei im Zuge der Kategorisierung des Radwegenetzes in die oberste Kategorie eingestuft worden. Hauptgrund dafür seien die erwarteten hohen Pendlerströme un die Bildungseinrichtungen in Moers (Berufsschul-Campus) und Kamp-Lintfort (Hochschule Rhein-Waal). Für das erste Teilstück, die Anbindung an den (größtenteils noch in Planung befindlichen) Radschnellweg Ruhr (RS1) zwischen Duisburg und Hamm, hätten die Städte Duisburg und Moers bereits eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.