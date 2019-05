Hochschule in Kamp-Lintfort : Studenten feiern Vielfalt und Toleranz

Kamp-Lintfort Das „Festival of Tolerance“ findet am 16. Mai erstmals auf dem Campus Kamp-Lintfort statt.

Junge Menschen aus 122 Nationen studieren an der Hochschule Rhein-Waal. Wer könnte also besser ein Zeichen setzen für Toleranz, Vielfalt und Diversität? Und genau dies haben die Mitglieder des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) an der Hochschule Rhein-Waal vor: Sie organisieren für Donnerstag, 16. Mai, ab 17 Uhr auf dem Campus Kamp-Lintfort ein erstes „Festival of Tolerance“. „Wir wollen uns für die Diversität und gegen Rassismus in unserer Gesellschaft stark machen“, erläuterte Hassan Wehbe, AStA-Vorsitzender, am Mittwoch in einem Pressegespräch im Beisein von Bürgermeister Christoph Landscheidt. Er begrüßte das Engagement der Studenten. „Das Festival passt sehr gut in den Reigen der interkulturellen Veranstaltungen in Kamp-Lintfort. Unsere Stadt ist allein aufgrund ihrer Bergbaugeschichte international geprägt. Hier leben Bürger, die aus 104 Nationen stammen“, betonte Landscheidt. Er würde sich darüber freuen, wenn sich die Hochschüler im Gegenzug auch auf den interkulturellen Festen in der Altsiedlung engagieren würden. Die Studenten fordern aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger mehr Toleranz ein, sondern veranstalten auf dem Campus ein buntes Fest mit Musik, Aktionen, Workshops und internationalem Essen. Das „Festival of Tolerance“ wurde 2014 am Campus Kleve gegründet und stellt einen Tag zur Feier der Diversität, Heterogenität und Internationalität der Hochschule Rhein-Waal dar. „Wir haben beschlossen, dass das Festival ab diesem Jahr alternierend in Kamp-Lintfort und Kleve stattfinden soll“, sagte Hassan Wehbe. Das Programm klingt vielversprechend: Eine Studentenband sorgt auf einer kleinen Bühne für Musik. AStA, Kaliber-Kulturverein, CEC-Connect, die Fairtrade-Gruppe der Hochschule und DKMS werden sich und ihre Arbeit an Info-Ständen vorstellen. „Die Besucher können Meditations-, Yoga- und Henna-Kurse besuchen und sich sportlich betätigen. Wir haben außerdem eine Kleidertauschbörse organisiert“, berichtet Julia Gessler vom AStA. Unterstützung fanden die Organisatoren bei den Mitarbeitern der Kamp-Lintforter Kleiderkammer. Studentin Lena Lengner präsentiert ihre Fotoausstellung „Paradise People“, die schon in Düsseldorf und Xanten zu sehen war. Die Fotoausstellung thematisiert Menschen auf der Flucht. Sport und Spiele für die Besucher sind ebenso in Vorbereitung. „Man kann bei uns auch Bullen reiten“, erzählt Julia Gessler. Höhepunkt des Festivals wird die Menschenkette für Toleranz sein. Hassan Wehbe, Julia Gessler und Shrey Agrawal rechnen mit bis zu 400 Besuchern, in Kleve waren es im vergangenen Jahr etwa 2000 Teilnehmer. Die Studenten sorgen auch für den selbst gemachten Imbiss aus verschiedenen Ländern. Ein Food Truck mit indischen Mahlzeiten wird am 16. Mai ebenfalls auf dem Campus Station machen.