Bildungsakademie in Kamp-Lintfort Ausbildung zur Pflegefachassistenz ist gestartet

Seit dem Frühjahr bietet die Katholische Bildungsakademie Niederrhein neben der generalistischen dreijährigen Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann einen neuen Ausbildungszweig an: die Pflegefachassistenz. Die Auszubildenden lernen, Menschen aller Altersstufen in ihren jeweiligen Lebenssituationen pflegerisch zu versorgen und zu unterstützen. Diese Ausbildung dauert ein Jahr und ersetzt die bisherigen Ausbildungen der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz und der Altenpflegehilfe. Der Abschluss ist ein Staatsexamen. Die Katholische Bildungsakademie Niederrhein ist eine Verbundschule von vier Krankenhäusern, die direkt am St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort angesiedelt ist. Die Ausbildung ist unterteilt in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Der theoretische Teil wird gemeinsam in der Bildungsakademie vermittelt, der praktische Teil in den jeweiligen Krankenhäusern. Nun ist der erste Kurs gestartet. Die Auszubildenden werden von qualifizierten Praxisanleitenden sowie Pflegefachkräften angeleitet. Am St.-Bernhard-Hospital sind gleich drei hauptamtliche Praxisanleiterinnen im Einsatz: Daniela Hoffmann, Yasemin Hisman und Susanne Wagner. Sie planen und organisieren die praktische Ausbildung und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Wer Pflegefachassistentin oder Pflegefachassistent werden will, muss über einen Hauptschulabschluss verfügen, innerhalb der ersten sechs Monate der Ausbildung 18 Jahre alt werden, gute Deutsch-Kenntnisse haben und körperlich und seelisch belastbar sein. Die Auszubildenden müssen sich in die zu pflegenden Menschen einfühlen und mit ihnen kommunizieren können. „Schön wäre es auch, wenn die Interessenten ein Praktikum im Pflegebereich zur Orientierung absolviert hätten und über einen Führerschein verfügen würden“, fasst Pflegedirektor Clemens Roeling weitere Anforderungen zusammen.