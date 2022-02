Gefahrenabwehr in Kamp-Lintfort : Starkregenereignisse: So sorgt Kamp-Lintfort vor

In einem Zwischenbericht für den Umweltausschuss hat die Verwaltung in Kamp-Lintfort die ergriffenen und geplanten Maßnahmen zum Schutz vor Starkregen zusammengefasst. Foto: Tobias Dupke

Kamp-Lintfort Das Tiefbauamt der Stadt Kamp-Lintfort erarbeitet zurzeit eine eigene kommunale Starkregengefahrenkarte aus. Das sind weitere Maßnahmen.

Sicherheit und Gefahrenabwehr bei Starkregenereignissen beschäftigt auch die Stadtverwaltung in Kamp-Lintfort: In einem Zwischenbericht für den Umweltausschuss hat die Verwaltung die ergriffenen und geplanten Maßnahmen zusammengefasst. Anlass war eine Anfrage der SPD-Fraktion. Denn auch in der Hochschulstadt wurden in der Vergangenheit immer wieder Bereiche ermittelt, die bei starken Niederschlägen überflutet wurden. So habe die Moerser Straße bei Regenereignissen in Höhe der Aral-Tankstelle immer wieder unter Wasser gestanden und voll gesperrt werden müssen.