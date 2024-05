Gas, Wasser, Strom Woher das Kamp-Lintforter Trinkwasser kommt

Wenn er zum Beispiel Schulklassen durch das Wasserwerk an der Friedrich-Heinrich-Allee führt, dann erklärt er den Schülern nicht nur den Weg des Wassers, sondern auch, wie wichtig es ist, diese Ressource zu schützen und sie sparsam zu nutzen. „Es gibt in Deutschland inzwischen Gemeinden, in denen im Sommer die Gärten nicht mehr bewässert werden dürfen, das ist aber in Kamp-Lintfort nicht der Fall“, betont er. Gehoben wird das Kamp-Lintforter Trinkwasser im Duisburger Naturschutzgebiet Binsheimer Feld – und zwar aus den Brunnenanlagen des Wasserverbundes Niederrhein (WVN). Es handelt sich um Uferfiltrat aus dem Rhein. „Der WVN ist unser Vorlieferant“, erläutert Ingo Wiertz, der bei den Stadtwerken als Anlagenverantwortlicher zuständig für den sicheren Betrieb und die Kontrolle ist. Der WVN liefert das Trinkwasser aufbereitet über zwei Leitungen nach Kamp-Lintfort, die eine verläuft nördlich, die andere südlich in Richtung Rheurdt, Sevelen und Kerken. „So sind die Stadtwerke auch in der Lage, die Notversorgung für das Gelderland aufrechtzuerhalten“, betont Ingo Wiertz.