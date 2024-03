Verunsicherte Kunden Stadtwerke Kamp-Lintfort warnen vor Betrugsmasche

(RP) Die Stadtwerke Kamp-Lintfort warnen vor Betrügern, die sich als Mitarbeitende der Stadtwerke ausgeben und zum Teil sehr aggressiv auftreten würden. Zahlreiche verunsicherte Anrufe und Hilfsanfragen seien in den letzten Tagen dazu im Kundenzentrum der Stadtwerke per Telefon oder persönlich eingegangen. „Die Vertreter fordern zum Beispiel dazu auf, die Schlussrechnung vorzulegen, um angeblich bessere Tarife für die Kunden herauszufinden. Dadurch kommen sie aber an sensible Daten“, erläutert Kathrin Deroy, Leiterin der Verbrauchsabrechnung und des Kundenzentrums der Stadtwerke. „Derzeit ist niemand aus unserem Team unterwegs, und wir machen niemals Haustürgeschäfte. Wir raten unseren Kunden daher, direkt mit uns Kontakt aufzunehmen, wenn ein diesbezüglicher Verdacht besteht und insbesondere wenn etwas unterschrieben wurde,“ so Deroy.