Gas, Wasser, Strom – die Stadtwerke Kamp-Lintfort Ernergieversorger warnt regelmäßig vor Betrügern

Es ist immer dieselbe Masche: Es klingelt an der Haustür. Die Person vor der Tür gibt sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus, fordert Einsicht in die Rechnung, um angeblich neue und bessere Tarife für die Kunden herauszufinden, und nutzt die Unsicherheit der Menschen aus, um neue Strom-Verträge für ganz andere Versorger abzuschließen. „So kommen die Betrüger an die sensiblen Daten der Hausbewohner“, warnt Michael Idahl, stellvertretender Leiter in der Abteilung Vertrieb bei den Stadtwerken.