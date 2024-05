Gas, Wasser, Strom – die Stadtwerke Kamp-Lintfort Wie der Ausbau des Fernwärmenetzes voranschreitet

Revisionsarbeiten in der MVA würden immer rechtzeitig angekündigt, so dass die Mitarbeitenden der Stadtwerke dies frühzeitig einplanen könnten. Größere Zwischenfälle habe es bisher selten gegeben. Dies sei in den vergangenen zehn Jahren, so der Techniker der Stadtwerke Kamp-Lintfort, bislang nur einmal eingetreten: „Da gab es eine so große Störung, dass wir alle Heizwerke in Betrieb nehmen mussten“, berichtet er und fügt hinzu: „Es war natürlich mitten im Winter.“ Auch an einigen wenigen, kalten Wintertagen unterstützen die Heizwerke das Fernwärmenetz in Kamp-Lintfort zusätzlich. Dies geschehe vor allem in den Morgenstunden, wenn die Gebäude aufgeheizt würden. Die Steuerungstechnik im Heizwerk erkenne den Bedarf sofort und springe automatisch an. „Hier läuft alles digitalisiert“, so Fabian Schönenberger.