Berufsfindungsaktion in Kamp-Lintfort Stadtwerke wollen Schüler für technische Berufe begeistern

„Die Schülerinnen und Schüler sind die Fachkräfte von morgen. Wir nutzen den Austausch, um Interesse an den technischen Berufen und auch an unserem Unternehmen zu wecken. Uns ist dabei wichtig zu vermitteln, wie vielfältig und spannend unser Arbeitsbereich ist und dass es vom Ausbildungsberuf bis hin zur akademischen Laufbahn viele Wege in eine technische Karriere gibt,“ erläutert Kai Deppenkemper, Leiter Netzbetrieb, den Grund für das Engagement. Gemeinsam mit Ingo Wiertz aus dem Team des Technischen Netzservice der Stadtwerke, begrüßte er an zwei Tagen die 8. Klassen des Georg-Forster-Gymnasiums. Während Kai Deppenkemper über die klassische universitäre Ausbildung zum Ingenieur mit anschließender Promotion und nachfolgender Beschäftigung in der Industrie zu den Stadtwerken Kamp-Lintfort kam, hatte Ingo Wiertz nach seiner Tätigkeit als Bergmann, einer Umschulung im Handwerk, dem Besuch der Meisterschule und zahlreichen Fortbildungen seine Berufung in der technischen Abteilung der Stadtwerke gefunden.