Baumaßnahme in Kamp-Lintfort Stadtwerke sanieren die Trinkwasserbehälter im Wasserwerk

Die Stadtwerke Kamp-Lintfort starten am Montag, 18. September, mit der Sanierung der Trinkwasserbehälter an ihrem Wasserwerk an der Friedrich-Heinrich-Allee / Ecke Kattenstraße. Die Anlage besteht aus zwei erdüberdeckten Behältern, die jeweils 3000 Kubikmeter Trinkwasser fassen, und einem oberirdischen, dazwischenliegenden Zugangsgebäude. Die Anlage wurde im Jahr 1985 in Betrieb genommen. Bei den regelmäßig stattfindenden Wartungsarbeiten waren nach 35 Jahren Auffälligkeiten an der Bausubstanz festgestellt worden, teilen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung mit, so dass unmittelbar die Ingenieurgesellschaft IG Hof mit einer Untersuchung beauftragt worden sei.