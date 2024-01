Bauarbeiten in Kamp-Lintfort Sanierung im Wasserwerk macht Fortschritte

Nach einer zweiwöchigen Winterpause sind die Arbeiten am Wasserwerk der Stadtwerke Kamp-Lintfort am Standort Friedrich-Heinrich-Allee / Ecke Kattenstraße wieder in Gange. Die Stadtwerke sanieren dort die jeweils 3000 Kubikmeter fassenden Trinkwasserbehälter. „Wir sind zeitlich und auch finanziell im eingeplanten Rahmen. Auch bei den Materiallieferungen gibt es bisher keine Zeitverzögerungen, so dass wir sehr optimistisch sind, die Sanierung des ersten Behälters wie geplant im April 2024 abzuschließen,“ sagt Kai Deppenkemper, Leiter Netzbetrieb der Stadtwerke. Mit 1,4 Millionen Euro Baukosten ist es eine der größten Einzelinvestitionen der Stadtwerke in den kommenden Jahren.