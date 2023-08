Bauarbeiten in Kamp-Lintfort Stadtwerke erweitern das Fernwärmenetz

Ab Montag, 4. September, wird das Fernwärmenetz in Kamp-Lintfort erweitert. In diesem Zuge erneuern die Stadtwerke Kamp-Lintfort zeitgleich die Trinkwasserversorgungsleitungen. Im Bereich der Prinzenstraße 55-65 und der Kruppstraße bis zur Oststraße werden in drei Bauabschnitten neue Fernwärmeleitungen verlegt, und im Anschluss können die dort liegenden Gebäude an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Parallel zur Verlegung der Fernwärmeleitungen werden im Zuge dieser Baumaßnahme auch die alten Trinkwasserversorgungsleitungen aus den 1950er Jahren erneuert. Die Fertigstellung der Baumaßnahmen ist für November geplant. Die jeweiligen Sperrungen erfolgen im Zuge des Baufortschrittes. Die Umleitungen werden jeweils rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme ausgeschildert. Dies teilen die Stadtwerke Kamp-Lintfort mit. Im ersten Bauabschnitt wird der Seitenstreifen auf der Prinzenstraße vor den Hausnummern 55 bis 65 und der Gehweg zwischen den Hausnummern 31 und 55 vollgesperrt. Die Grundstückszufahrten können weiterhin genutzt werden. Im zweiten Bauabschnitt wird die Kruppstraße zwischen der Prinzenstraße und der Oststraße in Fahrtrichtung Oststraße als Einbahnstraße ausgeschildert. Da im Kreuzungsbereich der Prinzenstraße / Kruppstraße ebenfalls Arbeiten durchgeführt werden müssen, kann der KFZ-Verkehr auf der Prinzenstraße lediglich auf zwei Fahrspuren geführt werden. Zur Verminderung des Rückstaus wird in beide Fahrtrichtungen das Linksabbiegen verboten. Eine Umleitung über die Oststraße, Friedrichstraße, Nordtangente und Prinzenstraße wird eingerichtet. Die Verkehrsführung für den dritten Bauabschnitt, der sich im Kreuzungsbereich der Kruppstraße / Oststraße befindet, wird zurzeit mit allen Beteiligten und dem Ordnungsamt der Stadt Kamp-Lintfort besprochen.