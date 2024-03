Baumaßnahme in Kamp-Lintfort Das Fernwärmenetz wird erweitert – hier wird gebaut

Am Montag, 11. März, starten die Baumaßnahmen zur Erweiterung des Fernwärmenetzes. Durchgeführt werden die Arbeiten von der Firma Robert Plängsken und Firma Heemskerk Tiefbau im Auftrag der Stadtwärme Kamp-Lintfort, einer 100-prozentigen Tochter der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH. Die Maßnahmen werden, teilt das Unternehmen mit, in engem Kontakt mit dem Tiefbauamt sowie dem Ordnungsamt abgestimmt, um alle Belange wie die Vatertagskirmes zu berücksichtigen. Die Arbeiten beginnen von der Ecke Pappelstraße / Moerser Straße in Richtung Prinzenplatz und anschließend über die Friedrich-Heinrich-Allee in die Ringstraße. Auch in der Pappelstraße wird Fernwärme verlegt. Um den Schülerverkehr auf der Pappelstraße so gering wie möglich zu beeinträchtigen, werde in diesem Bereich ein Großteil der Arbeiten während der Sommerferien erledigt. „Die Anwohner werden jeweils rechtzeitig über die Einschränkungen und die in einigen Abschnitten erforderliche Vollsperrung der Straßen für den Autoverkehr informiert“, heißt es in einer Pressemitteilung. Voraussichtlich ab 18. März ist dann der Start der Baumaßnahme Moerser Straße 251-267 (vom Busbahnhof bis kurz hinter der Ecke Markgrafenstraße) vorgesehen. Die Bauzeit beträgt insgesamt sieben bis acht Wochen. In dieser Zeit ist eine Vollsperrung der Fahrbahn erforderlich. Fußgänger könnten den Straßenabschnitt jedoch weiter nutzen, und die Geschäfte seien ebenfalls erreichbar. „Wer Interesse an einem Fernwärmeanschluss in diesen Bereichen hat, sollte sich zeitnah melden“, erläutert Ulrike Wilda, die für die Beratung der Fernwärmekunden zuständig ist.