Einladung der Stadtwerke Kamp-Lintfort Vorschulkinder besuchen die „Hall of Fame“

Rund 120 Kamp-Lintforter Vorschulkinder aus acht Kitas kamen auf Einladung der Stadtwerke Kamp-Lintfort ins Kino „Hall of Fame“, um den neuen Film „Paw Patrol 2 - Der Mighty Kinofilm“ zu sehen: Als ein magischer Meteor in die Abenteuerstadt einschlägt, verleiht er den Welpen der PAW Patrol Superkräfte und verwandelt sie augenblicklich in die mutigen Mighty Pups. Für Hündchen Skye geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, der allerdings auch neue Gefahren mit sich bringt.