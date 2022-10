Stadtwerke in Kamp-Lintfort : Aktuelle Lage im Energiesektor verunsichert Gas-Kunden

Kamp-Lintfort Bei den Stadtwerke häufen sich die Anfragen. Die schnelle Taktung der gesetzlichen Änderungen stelle auch die Energieversorger vor Herausforderungen. Wozu die Stadtwerke jetzt raten.

Die Stadtwerke Kamp-Lintfort haben in den vergangenen Wochen ihre Kunden über Gaspreiserhöhungen zum 1. Oktober und zum 1. November informiert. „Ursächlich waren unter anderem ein starker Anstieg der Beschaffungskosten bei kurzfristig zu beschaffenden und nicht geplanten Gasmengen 2022. Bei der Gaspreiserhöhung zum 1. November wurden zusätzlich die Kosten für die nach damaliger Rechtslage neu eingeführte Gasbeschaffungs- und Speicherumlage sowie die gestiegenen Kosten von bereits vorhanden Umlagen und Entgelten weitergegeben“, teilen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung mit. Die Bundesregierung habe nun sehr kurzfristig am 30. September rückwirkend die ursprünglich geplante Gasbeschaffungsumlage zurückgenommen. Ziel der Umlage war die Sicherung und Stabilisierung der deutschen Energiewirtschaft. Stattdessen unterstützt sie jetzt im Rahmen ihres Abwehrschirms die betroffenen Unternehmen direkt und durch andere Maßnahmen. Die Bundesregierung habe dazu einen Abwehrschirm in Höhe von 200 Milliarden Euro gespannt. Das Gesamtkonzept sieht unter anderem die Finanzierung einer Gaspreisbremse vor. „Eine Kommission wird in kürzester Zeit konkrete Vorschläge dazu machen. Die Bundesregierung hat darüber hinaus geplant, den Mehrwertsteuersatz auf Gas und Fernwärme von 19 Prozent auf 7 Prozent vom 1. Oktober bis zum 31. März 2024 zu senken. Der Bundestag hat am 30. September einen entsprechenden Gesetzesentwurf eingereicht“, so die Stadtwerke. Das Gesetz trete rallerdings erst nach weiteren Verfahrensschritten und abschließend mit der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft. „Die schnelle Taktung der gesetzlichen Änderungen, kombiniert mit den nach wie vor sehr hohen Gasbeschaffungskosten stellt uns als Energieversorger vor große Herausforderungen. Die Unsicherheit der Kunden können wir daher auch sehr gut nachvollziehen und informieren auf verschiedenen Kanälen, vor allem auf unserer Internetseite, aktuell über die Gasmangellage,“ erläutert Frank Rattmann, Geschäftsführer der Stadtwerke KampLintfort. „Die aktuell beschlossenen und geplanten Maßnahmen der Bundesregierung bringen eine Entlastung bei den Gaspreisen, die sich vorerst auf die Verbraucherpreise positiv auswirkt. Selbstverständlich werden wir den Wegfall der Gasbeschaffungsumlage und die daraus resultierende Preissenkung bei der erforderlichen, neuen Berechnung der Gaspreise in vollem Umfang berücksichtigen“, ergänzt Bert Buschmann, Vertriebsleiter bei den Stadtwerken. Auch die weiteren staatlich veranlassten Maßnahmen zur Preissenkung würden nach Inkrafttreten zeitnah und pragmatisch angepasst, so die Stadtwerke.