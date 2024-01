Umfrage im Stadtrat Kamp-Lintfort Das sind die politischen Themen 2024

SPD Die Mehrheitsfraktion im Kamp-Lintforter Stadtrat setzt 2024 in den unterschiedlichsten Bereichen Prioritäten. „Besonders wichtig sind uns geförderte Wohnungen, kleine und bezahlbare Wohneinheiten im Mehrgeschossbau. Das werden wir mit der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft IWG im Bereich Kleine Heide am Bendsteg umsetzen“, teilt Fraktionschef Norbert Thiele mit. Die Planung des Wohnungsbaus im Niersenbruch und im neuen Stadtquartier Friedrich Heinrich gehe ebenso weiter. Die SPD will außerdem die kommunale Wärmeplanung auf den Weg bringen. „Dort, wo technisch und wirtschaftlich möglich, werden wir den Ausbau des vorhandenen Fernwärmenetzes vorantreiben und die Erschließung weiterer Energiequellen prüfen.“ Im Bereich Jugendhilfe streben die Sozialdemokraten ein neues Konzept für die Offene Jugendarbeit an. Kulturell freuen sie sich auf die Extraschicht am 1. Juni im Zechenpark. Das Schulausbauprogramm werde fortgesetzt, 2024 im Schulzentrum Kamper Dreieck und an der Ebertschule. Auch der Klimaschutz ist Thema in der SPD-Fraktion: So sollen Grundlagen geschaffen werden, dass die Stadtwerke weiterhin günstige Stromtarife anbieten könnten. Im Bereich der Klimafolgenanpassung will die SPD die Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Plätzen steigern und möglichst viel Grün erhalten und neues schaffen. Norbert Thiele: „Im Bereich der Mobilität werden wir unseren Weg der Fahrrad- und fußgängerfreundlichen Stadt fortsetzen.“ Beispielhaft stünden dafür die Erarbeitung von zentralen Radwegen, aber auch der Radschnellweg nach Moers.