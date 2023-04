Mobilitätswettbewerb in der Hochschulstadt Kamp-Lintfort macht wieder beim Stadtradeln mit

Mitmachen können alle Personen, die in Kamp-Lintfort wohnen, arbeiten, in einem Verein aktiv sind oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Teilnehmer können Teams bilden oder auch individuell Kilometer sammeln. Und das überall, ob im Urlaub, auf Dienstreise oder auch im Alltag. Jeder Kilometer zählt für die Gesundheit, den Klimaschutz und für Kamp-Lintfort, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Eine Anmeldung ist bereits jetzt unter www.stadtradeln.de möglich. Alternativ können die Kilometer auch in einen Kilometerbogen schriftlich eingetragen werden.