Lesung in Moers Geschichten zur Gerechtigkeit in der Stadtkirche

Christine Lander ist seit dem Jahr 2007 Bühnenerzählerin. Neben ihren vielfältigen Soloprogrammen erzählt sie auch in zweisprachigen Duos oder gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern. Seit 2008 ist sie im Berliner Schulprojekt „ErzählZeit“ tätig, seit 2014 im Ensemble von Theater Anu. Von 2012 bis 2016 war die studierte Theaterpädagogin künstlerische Co-Leiterin der Erzählbühne o.N. in Berlin. Sie ist Dozentin für Erzählen beim Jahreskurs des Erzählkunst, des Studium Generales und der Theaterpädagogik der Universität der Künste und beim Staatsschauspiel Hannover. Im Berliner Humbold-Forum ist sie Co-Kuratorin.

Renas Ibrahim ist musikalisch multikulturell aufgewachsen. In Hildesheim hat er transkulturelle Musikpädagogik studiert. Mit seinen Instrumenten und der Stimme entstehen musikalische Räume, die in der guten Akustik der Stadtkirche zum Erlebnis werden und in Kombination mit Christine Lander ein unvergessliches kulturelles Ereignis schaffen.