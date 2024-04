Stadtentwicklung in Kamp-Lintfort Altsiedlung erhält eine neue Gestaltungssatzung

Wie die Leiterin des Planungsamtes mitteilte, ist für Juni ein Bürgergespräch geplant. So haben sich vier Bewohner der Altsiedlung bereit erklärt, sich in die Arbeitsgruppe einzubringen. Das Treffen ist für den 5. Juni terminiert. Im Anschluss daran soll der finale Entwurf erarbeitet werden. Monika Fraling ging am Dienstag davon aus, dass die Neufassung der Gestaltungssatzung noch in diesem Jahr verabschiedet werden kann. Sie soll dann auch in einem neuen Layout daherkommen. Bernhard Krebs lobte für die SPD-Fraktion die Vorgehensweise der Stadtverwaltung, mit den Bürgern in den Dialog zu gehen. Franz-Josef Hüls, Sprecher der CDU-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung, zeigte sich mit dem ersten Entwurf zufrieden. Ihm fehlten aber Transparenz und Vergleichbarkeit von alter und neuer Satzung. Dies sei als Diskussionsgrundlage wichtig.