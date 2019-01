Integration in Kamp-Lintfort: Kaliko wird zum Begegnungsort für alle

Kamp-Lintfort Die frühere Anlaufstelle für Flüchtlinge am Rathausplatz steht ab sofort jedermann offen. Stadt und Caritas haben für das Kaliko ein neues Konzept entwickelt. Mitstreiter, die sich ehrenamtlich einbringen wollen, sind willkommen.

Im Eingangsbereich des „Kaliko“ hängt ein Stundenplan. Erste Veranstaltungstermine in den Räumlichkeiten an der Kamperdickstraße sind darin handschriftlich eingetragen. Es dürfen aber gerne mehr werden, denn das „Kaliko“ soll ein Ort der Begegnung sein – für groß und klein, für Kamp-Lintforter und für Geflüchtete, die in der Kloster- und Hochschulstadt ein neues Zuhause gefunden haben. Vor einigen Jahren als Anlaufstelle für Flüchtlinge eröffnet, haben Stadt und Caritasverband Moers-Xanten ein Konzeptwechsel für das „Kaliko“ vorgenommen: Ab sofort sind die Räume für jedermann offen, unabhängig von einem Migrationshintergrund. „Die Aufnahme von Flüchtlingen ist uns seit 2015 sehr gut gelungen, vor allem mit einem großen ehrenamtlichen Engagement“, sagte Bürgermeister Christoph Landscheidt am Freitag bei der „Neu“-Eröffnung des „Kaliko“.