Jugend und Soziales in Kamp-Lintfort : Stadt: Kooperation mit Jugendcafé verlängern

Auch vor dem Hintergrund der möglichen Schließung des offenen Bereichs in der Mobilen Jugendarbeit im Alten Rathaus gewinnt laut Stadt auch die Erweiterung des Jugendcafés in unmittelbarer Nähe an Bedeutung.

Kamp-Lintfort Seit 2009 betreibt der SCI Moers das Jugendcafé an der Moerser Straße. Die Stadtverwaltung schlägt vor, den Kooperationsvertrag mit der Einrichtung bis 2026 zu verlängern. Darüber befindet der Haupt- und Finanzausschuss in der Sitzung am Dienstag. Die Einrichtung werde, so die Stadtverwaltung, hauptsächlich von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Flucht- und Einwanderungsbiographien frequentiert. Sie sei gut ins innerstädtische Netzwerk der Jugendeinrichtungen integriert und kooperiere mit wechselnden Partnern in Kamp-Lintfort. Zudem sei der Leiter in das Projekt Chance auf Touren (Chat) in Zusammenarbeit mit der Jugendberufsagentur involviert und nutze die Räumlichkeiten für Beratungen. „Die jungen Menschen lernen auf diese Weise die Einrichtung kennen, einige von ihnen besuchen inzwischen regelmäßig das Café“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Die Nutzung der zusätzlichen Räume für Angebote im Bereich der digitalen Medien decke einen Teil des Bedarfs zu diesem Themenspektrum ab und statte die Jugendlichen mit wichtigen Ressourcen aus. Auch vor dem Hintergrund der möglichen Schließung des offenen Bereichs in der Mobilen Jugendarbeit im Alten Rathaus gewinne die Erweiterung des Jugendcafés in unmittelbarer Nähe an Bedeutung (RP berichtete). Statt wegfallender Angebote vergrößere sich die Palette der zur Verfügung stehenden Maßnahmen. Eine Verlängerung der Vertragslaufzeit sei auch ohne eine räumliche Erweiterung des Jugendcafés empfehlenswert. Der bestehende Vertrag läuft im Juni 2022 aus. Die Kooperationsvereinbarung sollte – angepasst an die fünfjährige Förderphase der Aktion Mensch – bis zum Jahr 2026 verlängert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 83.152 Euro.