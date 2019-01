Stadtquartier in Kamp-Lintfort : Straßennamen fürs neue Stadtquartier

Hinter den denkmalgeschützten Gebäuden des Bergwerks West entsteht das neue Stadtquartier. Foto: NN

KAMP-LINTFORT Lintforterin schlägt vor, Straßen im Stadtquartier Friedrich Heinrich nach den Gründervätern Europas zu benennen.

Von Peter Gottschlich

Die Idee hatte Birgit Spiecker Ende September, als sie mit den Partnerschaftsvereinen aus Köln, ihrer Geburtsstadt, in Brüssel war. „Wir haben das Europäische Parlament besichtigt“, erzählt die Kamp-Lintforterin. „Wir haben uns auch durch Außenstelle der Europäischen Investitionsbank führen lassen. Sie liegt am Robert-Schuman-Kreisel, wie das Berlaymont-Gebäude, in dem die Europäische Kommission arbeitet. Unter dem Berlaymont-Gebäude liegt der Bahnhof Brüssel-Schuman. In Brüssel werden die Gründerväter der Europäischen Union wertgeschätzt, wie Jean Monnet oder Robert Schuman, Alcide De Gasperi oder Charles de Gaulle. Sie könnten Pate stehen für die Straßen in einem neuen Europaquartier auf dem Friedrich-Heinrich-Gelände.“

Auf diesem sind zurzeit Bagger, Traktoren mit Anhängern und Lastzüge unterwegs, um das Erdreich für die Landesgartenschau 2020 in Form zu bringen. „Die Fragen nach den Straßennamen stellt sich jetzt noch nicht, aber spätestens 2022“, sagt Arne Gogol, stellvertretender Leiter des Planungsamtes, auf Nachfrage unserer Zeitung. „Ab dann wird das Quartier bebaut und die Straßen werden benannt.“ Für Birgit Spiecker sprechen drei Dinge für die europäischen Namen. Zum einen habe das Lintforter Bergwerk, das zum französischen De-Wendel-Konzern gehört habe, schon die die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl vorweggenommen. Mit Koks vom Niederrhein seien Hochöfen in Lothringen beschickt worden. Ein Teil der Lintforter Kohle sei in Belgien abgesetzt worden. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl sei 1952 gegründet worden. Die Idee hätten Jean Monnet und Robert Schuman gehabt und seit 1950 mit dem Schuman-Plan verbreitet. Aus der EGKS habe sich die Montan Union und später die Europäische Union entwickelt. Zum zweiten habe das Lintforter Bergwerk Straßen nach Personennamen genannt. „Ein Generaldirektor Franz Brenner hat sich zum Beispiel mit einer Franzstraße in der Lintforter Siedlung verewigt, seine Frau Wilhelmine mit der Wilhelminenstraße“, sagt Birgit Spiecker.

Info Ein neues Wohnquartier auf 15 Hektar Stadtviertel Das neue Stadtquartier Friedrich Heinrich entsteht auf dem Areal des 2012 stillgelegten Bergwerks West in Kamp-Lintfort. Das Gelände liegt auf 40 Hektar im Herzen der Stadt. Friedrich Heinrich ist der ursprüngliche Name der Zeche. Wohnquartier Auf 15 Hektar Fläche wird zwischen Friedrich-Heinrich-Allee und dem neuen „Central Park“ der Stadt ein neues Wohnviertel entstehen. Ein Bebauungskonzept liegt vor. Es handelt sich um den Siegerentwurf aus einem Wettbewerb, an dem zehn Teams aus Architekten, Stadt- und Landschaftsplanern teilgenommen haben. Gewonnen hat eine Arbeitsgemeinschaft der Büros O & O Baukunst Köln, New Architekten Dortmund und Kraft.Raum Krefeld.

Zum dritten verweist sie auf Wiesbaden, wo eine große innerstädtische Brachfläche ebenso nach den Gründungsvätern Europas benannt wurde, allerdings nicht eine industrielle, sondern eine militärische. Im Südwesten der Wiesbadener Innenstadt entstand ab 1993 das Europaviertel, als dort amerikanische Kasernen leer gezogen worden waren. Heute finden sich dort eine Jean-Monnet- und eine Robert-Schuman-Straße, eine Alcide-De-Gasperi- und ein Charles-de-Gaulle-Straße.

Neben den Gründervätern Europas sind die Straßen nach amerikanischen Politikern benannt, etwa nach den Präsidenten Franklin (D.) Roosevelt oder Dwight D. Eisenhower, sowie deutschen Politikern, etwa Außenminister Walter Hallstein oder Bundeskanzler Willy Brandt. Dabei besuchte Willy Brandt gleich zweimal Kamp-Lintfort, einmal 1964 als regierender Bürgermeister von Berlin und 1972 einmal als Bundeskanzler.