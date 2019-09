Umweltschutz in Kamp-Lintfort : Stadt sucht neuen Klimaschutzmanager

Foto: Sebastian Kahnert/zb/dpa. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Die Stadt beantragt eine weitere Förderung für das Klimaschutzmanagement. Es soll in Zukunft verstetigt werden. Auch die klimafreundliche Mobilität ist ein großes Thema.

René Böhm, der seit 2017 als Klimaschutzmanager für die Stadt tätig ist, verlässt Kamp-Lintfort und kehrt in seine Heimat zurück. „Das bedauern wir sehr“, erklärte Dezernent Martin Notthoff am Donnerstag in der Sitzung des Umweltausschusses. Die Stelle, die bereits ausgeschrieben ist, soll so schnell wie möglich neu besetzt werden.

Klimaschutzmanager Rene Böhm verlässt Kamp-Lintfort. Foto: Christoph Reichwein (crei)

„Ich hoffe, dass wir bis Oktober jemanden gefunden haben“, sagte Notthoff. Die Position ist allerdings zunächst bis zum 30. Juni 2020 befristet. Dann läuft die erste Förderung aus, die die Stadt für die Einrichtung eines Klimaschutzmanagement erhält.

Info Kommunale Verpflichtungserklärung Klimapolitik Während viele Städte den Klimanotstand ausrufen, hat die Stadt Kamp-Lintfort im Juli einen anderen Weg eingeschlagen: Der Rat hat parteiübergreifend eine „kommunale Verpflichtungserklärung“ zum Klimaschutz unter Federführung von Bürgermeister Landscheidt erarbeitet und aufgesetzt.

Der Umweltausschuss gab einstimmig grünes Licht für die Fortführung dieser wichtigen Aufgabe – unter Vorbehalt einer Förderzusage aus den Mitteln der Kommunalrichtlinie. Die Verlängerung der Mittel kann für zwei weitere Jahre beantragt werden.

„Wir wollen das Klimaschutzmanagement in Zukunft verstetigen, aber die Förderung für die nächsten zwei Jahre noch gerne mitnehmen“, erläuterte Martin Notthoff den Hintergrund. Aufgabe des Klimaschutzmanagers ist es, die Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept weiter umzusetzen und ein Controllingsystem zu Evaluierung einzuführen und zu etablieren. In der Sitzung ging es daher auch um die Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzeptes aufgrund der Ausrufung der Verpflichtungserklärung zum Klimaschutz in der Sitzung im Juli. Axel Witzke von der Koordinierungsstelle Klima- und Umweltschutz gab dem Gremium einen Überblick über die Maßnahmen, die aktuell laufen.

So plant die Stadt beispielsweise Klimaführungen auf der Landesgartenschau 2020. Ein wichtiges Aufgabenfeld ist auch die Investitionsplanung für den Klimaschutz in städtischen Liegenschaften. Es werden 65 Gebäude betrachtet. Die Stadt Kamp-Lintfort beteiligt sich auch an der Fördermaßnahme der Solar-Metropole Ruhr. „Für die ersten zehn Anlagen, die errichtet werden, wird es als Anreiz einen Zuschuss von 300 Euro geben“, erläuterte Witzke.