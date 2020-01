Klimaschutz in Kamp-Lintfort : Stadt setzt auf alternative Antriebstechnik

Die Verwaltung hat ein E-Auto als Dienstwagen gekauft und plant, in den nächsten Jahren mehr Fahrzeuge auf alternative Antriebstechnologie umzustellen – die kleinen auf Elektroantrieb, die großen auf Wasserstoffantrieb.

Kino in Kamp-Lintfort : Vino & Kino: So heißt die neue Filmreihe in der Hall of Fame

„Klein, weiß, süß“, mit diesen Adjektiven beschreibt der Bürgermeister den Renault Zoe. „Ich bin schon damit gefahren.“ Wie die E-Roller beschleunige das Auto sehr gut. Es erzeuge ein leises melodisches Geräusch, damit es gehört werde. 40 Prozent des Kaufpreises wurden vom Bund gefördert. „Der Kauf von E-Autos wird auch für Privatleute gefördert“, erläutert Axel Witzke. „Die Förderung ist aber nicht so hoch wie bei Kommunen.“ In Kamp-Lintfort gibt es zwei öffentliche Ladestationen. Die eine liegt vor den Stadtwerken an der Wilhelmstraße in der Innenstadt, die andere am Starterzentrum Dieprahm an der Marie-Curie-Straße im Technologiepark Dieprahm. Diese werden durch die Stadtwerke betrieben und sind nicht kostendeckend, obwohl die Erstinstallation vom Bund bezuschusst wurde. Außerdem ist an Wellings Parkhotel an der Moerser Straße eine private Ladestation installiert. Mit einem normalen Stecker dauert es acht Stunden, ein Fahrzeug zu laden, mit einer Wallbox kürzer. „Ideal ist es, mit einer Photovoltaikanlage Strom zu erzeugen und damit das E-Auto zu tanken“, sagt der Mobilitätsmanager. In den nächsten Jahren sollen weitere E-Ladesäulen entstehen, zum Beispiel am Rathaus und am zukünftigen Bahnhof. Außerdem soll die Zahl der E-Bike-Ladestationen steigen, vor allem rund um das Gelände der Landesgartenschau und des Wandelwegs.