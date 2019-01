Kamp-Lintfort: Parkgebühr mit dem Handy bezahlen

Kamp-Lintfort Die Suche nach einem Parkplatz nimmt oft viel Zeit in Anspruch. Hat man endlich einen gefunden, dann sollte zumindest das Bezahlen der Parkgebühr schnell funktionieren. Ab dem 15. Januar können Autofahrer einfach und bequem per Knopfdruck mit dem Handy die Parkgebühren bezahlen, ohne einen Parkschein am Automaten zu ziehen.

„Dieser Service erweitert das bereits gute Angebot der Stadt Kamp-Lintfort, das derzeit das Bezahlen mit Münzgeld und mit der EC-Karte an den Parkscheinautomaten beinhaltet“, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Parkvorgang wird per SMS oder App über Handy gestartet. Möglich ist die Nutzung auf allen Parkplätzen, die mit einem Parkscheinautomaten bewirtschaftet werden. Umgesetzt wird der Service mit der Firma „Sunhill Technologies GmbH“, ein Tochterunternehmen der Volkswagen Financial Service AG, die bereits seit 2001 bargeldlose Bezahlverfahren mit dem Mobiltelefon und die App „TraviPay-Park“ entwickelt hat. Zum Bezahlen muss lediglich das Kennzeichen und die Parkdauer per SMS an die ausgeschilderte Kurzwahlnummer (in Kamp-Lintfort: 910648) gesendet werden. Der virtuelle Parkschein kann auch per Smartphone über die kostenlos verfügbare App „TraviPay Park“ bezahlt werden. Kurz vor Ablauf der Parkzeit erhält der Nutzer eine Erinnerungs-Nachricht. Abgerechnet wird über die Handyrechnung oder das Prepaid-Guthaben. Bei einer freiwilligen Registrierung kann der Nutzer zudem einen anderen Bezahlkanal hinterlegen und mit der Kreditkarte oder per SEPA-Lastschrift-Verfahren bezahlen. Sunhill Technologies erhebt zur weiteren Deckung der Transaktionskosten eine Servicegebühr beim Endnutzer. So kostet etwa eine Stunde Parkzeit 1,05 Euro, anstatt bei regulärer Zahlung am Parkscheinautomaten 0,80 Euro.