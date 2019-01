Die Stadt Kamp-Lintfort beschäftigt neue Mitarbeiterin in Flüchtlingsintegration. : Ihr Auftrag ist die Integration

Naziker Derin will sich 2019 schwerpunktmäßig um die Integration in Bildung kümmern. Foto: Anja Katzke

Kamp-Lintfort Die Sozialwissenschaftlerin Naziker Derin kümmert sich seit September im Kamp-Lintforter Rathaus um die Integration von Flüchtlingen.

Die Zahl der in Kamp-Lintfort lebenden Flüchtlinge ist überschaubar geworden. Rund 650 Kinder, Frauen und Männer wohnen zurzeit in der Stadt. Die Anforderungen an die Integrationsarbeit haben sich im Vergleich zu 2015 dementsprechend geändert. Dies zu steuern und die aktuellen Bedarfe zu ermitteln, ist Aufgabe der neuen Mitarbeiterin für Flüchtlingsintegration bei der Stadt Kamp-Lintfort: Seit September 2018 kümmert sich Naziker Derin von städtischer Seite aus darum, die Integration der Flüchtlinge in Kamp-Lintfort voranzutreiben. Die Moerserin ist studierte Sozial- und Kommunikationswissenschaftlerin. „Mein Schwerpunkt ist die Identitätssoziologie. Und das passt sehr gut zu meiner heutigen Funktion“, betont Naziker Derin, die zuletzt im Migrationsfachdienst der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Duisburg beschäftigt war.

„Nach meiner Elternzeit wollte ich mich tiefgründiger mit der Thematik auseinandersetzen“, erläutert sie. In Kamp-Lintfort fand sie die passende Position. Der Bereich der Flüchtlingsintegration ist im Sozialamt angesiedelt. Sie hat ihre neue Aufgabe nicht mit fertigen Plänen angetreten. „Ich finde es wichtiger, vor Ort zu schauen, welche Angebote Sinn machen, um dann die Schwerpunkte zu formulieren“, erklärt sie im RP-Gespräch. Eine Grundlage für ihre Arbeit ist das bereits vor zwei Jahren erarbeitete Integrationskonzept für Kamp-Lintfort. „Es umfasst zwölf Punkte zu Themen wie etwa Wohnungssuche und Integration in den Arbeitsmarkt“, erläutert Sozialdezernent Christoph Müllmann. „Integration ist ein großes Thema, das wir in kleinen Schritten umsetzen. Deshalb haben wir uns schon vor zwei Jahren damit befasst, welche zukünftigen Bereiche wir abdecken müssen.“

Info Caritas nutzt „Kaliko“ als Begegnungsort Das Kaliko am Rathausplatz war städtische Anlaufstelle für geflüchtete Menschen. Die Stadt hat die Nutzungsrechte für die Räume an die Caritas übertragen. Das Kaliko soll als Begegnungsort nun die Integration fördern.

Naziker Derin wird 2019 ihr Augenmerk auf zwei unterschiedliche Schwerpunkte legen: Integration in Bildung sowie bürgerschaftliches Engagement und Teilhabe. Die Mitarbeiterin in der Flüchtlingsintegration sucht beispielsweise den kurzen Draht zu Kindertagesstätten und Schulen. „Hier sind die Bedarfe unterschiedlich: Während Kinder in den Kitas im Spiel die Sprache lernen, sind sie an weiterführenden Schulen ohne Sprachförderung im Unterricht verloren.“ Doch auch die stärkere Beteiligung von Flüchtlingen am öffentlichen Leben ist eine weitere Zielvorgabe und Herausforderung für die Integrationsarbeit. „Viele müssen lernen, dass sie hier eine aktivere Rolle einnehmen müssen, als sie es möglicherweise gewöhnt sind. In Deutschland spielt die Vernetzung eine wichtige Rolle – ob bei der Wohnungssuche oder anderen in anderen Bereichen.“