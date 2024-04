Neuer Lebensabschnitt Bernhard Lefarth geht in Ruhestand

Im September 1997 begann Bernhard Lefarth seine berufliche Laufbahn bei der Kamp-Lintforter Stadtverwaltung als Technischer Angestellter im Tiefbauamt. Zum Jahresende 2005 folgte die Bestellung zum stellvertretenden Betriebsleiter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ASK, ehe er im Dezember 2011 die Leitung des Tiefbauamtes sowie die Betriebsleitung des ASK übernahm. Nachdem Lefarth im September 2022 sein 25-jähriges Dienstjubiläum gefeiert hatte, wurde er jetzt durch Stadtkämmerer Martin Notthoff und weitere langjährige Kolleginnen und Kollegen im Rahmen einer kleinen Feierstunde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Die Stadtverwaltung dankt Bernhard Lefarth herzlich für sein langjähriges Engagement für Kamp-Lintfort und wünscht für den neuen Lebensabschnitt alles Gute und viel Gesundheit.