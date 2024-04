Auf Schulhöfen, Spielplätzen und Friedhöfen Stadt bekämpft den Eichenprozessionsspinner

Wie bereits 2023 müssen auch in diesem Jahr Gegenmaßnahmen zur Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners getroffen werden. So werden in den kommenden Wochen die besonders gefährdeten Bereiche innerhalb des Stadtgebiets mit einem biologischen Spritzmittel behandelt. Das teilt die Stadt Kamp-Lintfort in einer Pressemitteilung mit. Das verwendete biologische Spritzmittel sei für den Menschen sowie für Tiere ungefährlich. Das Spritzmittel werde von dem Eichenprozessionsspinner

über den Blattfraß aufgenommen und löse dabei einen Fraßstopp aus, was zum Absterben der Schädlinge führe.