Kita St. Paulus in Kamp-Lintfort Maxi-Kinder besuchen die Schreinerei Joosten

Die Schreinerei Joosten hat den neugierigen Kita-Kindern einen Einblick in die Welt des Handwerks ermöglicht. Mit Begeisterung und Eifer machten sich die Mädchen und Jungen der Kita St. Paulus ans Werk und verwandelten Holzblöcke in ein Spielgerät in Form eines Autos. „Es ist wichtig, dass Kinder die Möglichkeit haben, handwerkliche Berufe kennenzulernen und ihre Kreativität zu entfalten“, heißt es aus der Schreinerei Joosten, die die Initiative für diese Veranstaltung ergriffen hatte. „Wir freuen uns, dass wir dazu beitragen können, das Interesse der Kinder an Handwerkskunst zu wecken.“