Martinsfest in Kamp-Lintfort : Wo St. Martin in Kamp-Lintfort seinen Mantel teilt

Kamp-Lintfort Kitas, Grundschulen und die St.-Sebastianus-Bruderschaft bereiten in Kamp-Lintfort jeweils einen Martinszug vor. In diesen Stadtteilen ziehen Kinder mit ihren bunten Laternen durch den Ort.

Ernst-Reuter-Schule Mittwoch, 9., und Freitag, 11. November, Uhrzeit und Treffpunkt: am 9. November, um 17.45 Uhr, Schulhof am Standort Mittelstraße 144, am 11. November, um 17.30 Uhr, Schulhof am Standort Sudermannstraße 2. Umzugswege am 9. November: Ernst-Reuter-Schule, Verbindungsweg zur Turnhalle, Krokusweg, links in die Fliederstraße, bis zur Mittelstraße, zurück zur Schule, anschließend Martinsfeuer; am 11. November: Ernst-Reuter-Schule, Sudermannstraße, Agnes-Miegel-Weg, Goethestraße, links in den Fontaneweg, Sudermannstraße, zurück zur Schule.