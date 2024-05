St.-Josef-Schützenbruderschaft auf Kamp „Jubiläen feiern, auch in Krisenzeiten“

Heinz-Gerd Bachus Das ist auffallend. 1924 war der Erste Weltkrieg gerade sechs Jahre vorbei und der Kreis Moers belgisch besetzt. Eine Feier vor 100 Jahren wäre vermutlich nicht möglich gewesen. Sie wurde fünf Jahre später nachgeholt. Am 20. Mai 1929 lud die St. Josefs-Bruderschaft Camp zum 480. Geburtstag zu einer Fahnenweihe ein. Aus der alten Festzugordnung ist zu lesen, dass 23 Bruderschaften und Vereine vom Niederrhein teilnahmen. 1949, zum 500. Geburtstag war der Zweite Weltkrieg gerade vier Jahre vorbei. Obwohl es Lebensmittel nur gegen Lebensmittelmarken gab, wurde gefeiert, damals eingebunden in das Bezirksfest der historischen Schützenbruderschaften im Kreis Moers. Das Festzelt war in Kamperbrück aufgebaut. Das Fest wurde von rund 2000 Schützen besucht.

Bettina Bachus Das 525-jährige und das 550-jährige Jubiläum wurden nicht so groß gefeiert. Zum 575-jährigen Jubiläum erwarten wir 1.500 bis 2.000 Besucher. Bislang haben sich rund 600 Schützen für Sonntag, 2. Juni, angemeldet. Die Anmeldung läuft aber noch. Zu den Schützen kommen die Besucher, die beim Familientag am Sonntag vorbeischauen. Zu den 500-Jahr-Feierlichkeiten 1949 erschien ein Presseartikel mit der Überschrift: „Nicht schießen, sondern beschützen“. Es ist unvorstellbar, wie zutreffend dieser Satz nach 75 Jahren ist und die aktuelle Lage beschreibt. Wir leben in herausfordernden Zeiten: Krieg in Europa, Klimawandel und Energiekrise. Schützenfeste stehen für Gemeinschaft und Freundschaft.

Sie sind Symbol für Frieden, Freiheit und Demokratie. In Krisenzeiten ist es wichtig, den Zusammenhalt zu fördern. Daraus wächst Stärke und Optimismus für die Zukunft. Tradition und Brauchtum sind wichtig, weil sie bei Umbrüchen helfen, Perspektiven wahrzunehmen. Sie sind ein schützenswertes Gut. Um sie lebendig zu halten, sind Jubiläen zu feiern, auch in Krisenzeiten, wie jetzt mit dem 21. Landesbezirks-Schützenfest.