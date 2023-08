Jubiläum in Kamp-Lintfort St. Josef lädt zum Pfarrfest auf dem Abteiplatz

Die katholische Kirchengemeinde St. Josef feiert am Sonntag, 3. September, zwei große Geburtstage mit einem Pfarrfest: 900 Jahre Kloster Kamp und 100 Jahre Kirchengemeinde St. Josef. Das Pfarrfest beginnt am Sonntag um 10 Uhr mit

einem Gottesdienst in der Abteikirche. Die Messe hält Pater Georg Geisbauer. Zeitgleich findet eine Kinderkirche in der Marienkapelle statt. Nach dem Gottesdienst ist Zeit für Begegnungen

auf dem Abteiplatz – bei Essen, Trinken, musikalischen Darbietungen und vielen Aktionen. Auf der Bühne treten der Kinderprojektchor des Familienzentrums, die Gruppe „Musik inklusive“

und die Band „Alice“ auf. Vor der Marienkapelle sind um 14 und 15.30 Uhr Aufführungen des Kinderstücks „Honk und Hannah und die Seifenblasen“ geplant. Von 12.30 bis 18 Uhr stehen Aktionen für Kinder und Familien auf dem Programm. Es gibt eine Forschermeile und ein Spielstand. Es beteiligen sich die Kitas, die Kamper Jugend, die Messdiener und die Pfandfinder mit bunten Aktionen. Die Abteikirche ist geöffnet. Das „#follow-Team“ lädt zu Impulsen ein. Es sind Führungen im Geistlichen und Kulturellen Zentrum ebenso geplant wie Rikscha-Touren mit der Young-Caritas.