Junge Kirche in Kamp-Lintfort Jugendliturgie heißt jetzt #follow

Bei vielen Gemeindemitgliedern ist der erste Sonntag im Monat um 18.30 Uhr in der katholischen St.-Josef-Kirche schon ein fester Eintrag im Terminkalender. Dann finden die Jugendgottesdienste in St. Josef statt. „Die modernen Gottesdienste, vorbereitet von einem jungen Team und musikalisch gestaltet von der Firm-Band, laden zum gemeinsamen Feiern ein. Im Anschluss gibt es Getränke und Snacks und die Möglichkeit zum Austausch über Gott und die Welt“, teilt die katholische Kirchengemeinde mit. Darüber hinaus bereite das Team noch weitere liturgische Angebote vor – wie den Stationsgottesdienst in der offenen Kirche am 1. Januar.