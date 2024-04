Katholisches Jugendprojekt in Kamp-Lintfort Die 72-Stunden-Aktion ist gestartet

Noch ist die Fläche wüst und leer, die zwischen der neuen Mensa der Ernst-Reuter-Schule und der Stelle liegt, wo die Mittelstraße in die Eyller Straße einmündet. Doch Lehm und Wiese wandeln sich. Es entsteht ein Garten mit Färbepflanzen, in dem Zwiebeln und Kornelkirsche wachsen. Ein Hain mit Klangbäumen wird gepflanzt, aus deren Holz Musikinstrumente gebaut werden können, wie Buche oder Tanne. Ein Zeltdach wird aufgestellt, unter das sich Schüler beim Musikunterricht setzen können, um ihre Instrumente zu spielen. Am Samstagabend soll das Schöpfungswerk abgeschlossen sein. Gefeiert wird es am Sonntag um 14.30 Uhr mit einem Gottesdienst, der von Pastoralreferent Klaus Bruns gehalten wird und dem sich ein Fest anschließt.