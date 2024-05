575 Jahre St. Josef-Schützenbruderschaft 2000 Schützen werden zum Jubiläum auf Kamp erwartet

Traditioneller gehen die Feierlichkeiten am Samstag, 1. Juni, weiter. Ab 17 Uhr findet auf dem Abteiplatz, vor der Kulisse des Kloster Kamps, ein Platzkonzert des Bundesspielmannszuges St. Victor Xanten statt, bevor das neue Kamper Königspaar Christian und Marina Hanke inthronisiert wird. In diesem Jubiläumsjahr wurde, neben dem neuen König Christian, auch ein Kaiser ausgeschossen. Die Kaiserwürde erzielte Peter Stapper (Major der Bruderschaft), der von seiner Frau Kathy begleitet wird. Das Kaiserpaar wird ebenfalls an der Zeremonie teilnehmen. Nach dem Fahnenschwenken findet in der Abteikirche, die Krönungsmesse statt. Im Anschluss beginnt die große Schützenparty mit der Tanzband „Highlights“. Der Eintritt zum Schützenball ist frei.