St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort Tag der offenen Tür für Interessierte der Pflegeausbildung

(RP) Wer sich vorstellen kann, mal eine Ausbildung in der Pflege zu machen, sollte sich den 21. Februar im Kalender markieren. Denn an diesem Tag lädt das St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort von 13 bis 17 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür für Interessierte der Pflegeausbildungen“ ein. Das Angebot bietet Interessierten die Gelegenheit, sich über die Berufsmöglichkeiten in der Pflege zu informieren und mehr über die Ausbildungen zu erfahren. Drei Ausbildungsangebote stehen dabei im Vordergrund: Pflegefachmann/-frau, Pflegefachassistent/-in und Operationstechnische/r Assistent/-in.