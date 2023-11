Medizin in Kamp-Lintfort St.-Bernhard-Hospital schafft hochmodernes CT-System an

Kamp-Lintfort · Das Krankenhaus hat das weltweit erste Philips-Computertomographie-System (CT) einer neuen Generation installiert. Dieses sei in der Lage, so die Krankenhaus-Leitung, anspruchsvolle diagnostische Verfahren mit außergewöhnlicher Präzision durchzuführen. Was sich die Ärzte des St.-Bernhard-Hospitals von der Anschaffung erwarten.

16.11.2023 , 12:30 Uhr

Das Team der Radiologie freut sich über die diagnostischen Möglichkeiten des neuen hochmodernen Comutertomografen. Foto: SBK

Das St.-Bernhard-Hospital hat einen weiteren Schritt in der Bereitstellung hochwertiger medizinischer Bildgebungsdienste gemacht: Die Krankenhausleitung ließ das weltweit erste Philips-Computertomographie-System (CT) einer neuen Generation installieren, das in der Lage ist, anspruchsvolle diagnostische Verfahren mit außergewöhnlicher Präzision durchzuführen. Dieses innovative System sei darauf ausgelegt, komplexe Bildgebungsaufgaben zu bewältigen, so insbesondere im Bereich der Kardio-CT. Die Herz-Kreislauf-Gesundheit sei von entscheidender Bedeutung, und die Kardio-CT ermögliche eine präzise Beurteilung von koronaren Herzerkrankungen und anderen kardiovaskulären Störungen. Mit dieser fortschrittlichen Technologie könne das Hospital den Patientinnen und Patienten eine noch schnellere und genauere Diagnose bieten, was zu einer effektiveren Behandlung und letztendlich zu besseren Ergebnissen führe, heißt es weiter. Das neue CT-System sei nicht nur leistungsstark, sondern auch mit modernsten KI-gestützten Funktionen ausgestattet. Diese Innovation ermögliche es, die Strahlendosis während der Bildgebung zu minimieren, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. „Patientensicherheit und -komfort haben für uns oberste Priorität und dieses System unterstützt diesen Anspruch maßgeblich. Wir sind begeistert von der Installation des neuen CT in unserem Krankenhaus. Dieses System ist ein Quantensprung in der medizinischen Bildgebung und wird zweifellos einen positiven Einfluss auf die Gesundheitsversorgung in der Region haben", betonen Privatdozent Dr. Himar Kühl, Chefarzt der Radiologie, und Geschäftsführer Josef Lübbers. Mit der Installation des hochmodernen CT-Systems sei nun auch der „Umbau“ zur digitalen Radiologie im St. Bernhard-Hospital weitgehend abgeschlossen, in den letzten Monaten seien, so das Krankenhaus auch zwei hochmoderne digitale Röntgenräume eingerichtet worden. Das Team der Radiologie freut sich insbesondere auch über die moderne ergonomische Gestaltung aller neuen Röntgenarbeitsplätze.

