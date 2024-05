Neu am St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort Krankenhaus bietet proktologische Sprechstunde nur für Frauen

Sei es ein Brennen oder Jucken am After, Stuhlinkontinenz oder auch Blut im Stuhl – bei proktologischen Beschwerden ist die Hemmschwelle, zum Arzt zu gehen, bei vielen Menschen hoch. „Der Enddarm ist eine sensible Körperregion. Probleme dort sind nicht nur unangenehm, sondern oft auch mit Schamgefühl verbunden“, weiß Katja Marx, Leitende Oberärztin der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am St. Bernhard-Hospital. Um speziell betroffenen Patientinnen ein wenig von diesem Schamgefühl nehmen zu können, hat sich das Team der Klinik ein neues Angebot einfallen lassen: eine proktologische Spezialsprechstunde von Frauen und nur für Frauen. Die Oberärztinnen Katja Marx und Ilham Herrmann leiten diese Sprechstunde. Unterstützt werden sie von ebenfalls rein weiblichen und speziell ausgebildeten Ambulanz-Pflegekräften. Die Sprechstunde wird ab sofort immer freitags ganztägig angeboten. Frauen können telefonisch unter 02842 708493 einen Termin vereinbaren. „Da wir am St. Bernhard-Hospital Proktologinnen haben, war es bei uns auch bisher schon möglich, dass Frauen von Ärztinnen untersucht und betreut werden können, wenn sie sich damit wohler fühlen“, erklärt Ilham Herrmann. Und weil es diesen Wunsch in den vergangenen Jahren vermehrt gegeben hat, entschloss sich das Team der Allgemein- und Viszeralchirurgie um Chefarzt Dr. Mark Banysch dazu, die hohe Nachfrage zu bündeln und die Spezialsprechstunde für Frauen einzurichten. In der Region sei dieses Angebot einzigartig.