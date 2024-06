Krankenhausreform in Kamp-Lintfort „Gesundheitsministerium bestätigt unsere Schwerpunkte“

Auch das St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort hat am Freitag Post aus dem NRW-Gesundheitsministerium in Düsseldorf bekommen. „Und hat uns die Sichtweise des Ministeriums zu unseren Anträgen dargestellt“, berichtet Josef Lübbers, kaufmännischer Geschäftsführer des St.-Bernhard-Hospitals. Fazit: „Das Ministerium hat die Schwerpunkte und die Ausrichtung unseres Hauses, die wir in den vergangenen Jahren etabliert haben, weitestgehend bestätigt. Wir haben eine ordentliche Rückmeldung zu unseren gestellten Anträgen bekommen“, betonte Lübbers auf Anfrage.