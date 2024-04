St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort Die Unfallchirurgie hat einen neuen Chefarzt

Die Chefarzt-Position in der Unfallchirurgie am St.-Bernhard-Hospital ist nicht länger vakant. Stephan-Patrick Endres hat zum 1. April die Nachfolge von Gunnar Nolden angetreten, der zum Jahresende 2023 in den Ruhestand gewechselt war. Der 40-jährige Mediziner, der zuletzt stellvertretender Klinikdirektor am Marienhospital in Mülheim war, bringt viele Ideen mit nach Kamp-Lintfort, wie das Angebot der Klinik weiter ausgebaut und die Qualität in der Patientenversorgung verbessert werden könnten.