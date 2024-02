Trauma-Day in Kamp-Lintfort Wenn Helfer angegriffen werden

Das Bild von Gaffern mit Handykameras, die an Unfallstellen die Einsatzkräfte behindern, zuweilen auch aggressiv werden, hat wohl jeder vor Augen, wenn es um das Thema Sicherheit von Notärzten und Rettungskräften geht. „Es ist eine traurige Entwicklung“, sagt Gero Frings, Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin am St.-Bernhard-Hospital. Anfeindungen, Bedrohungen, in Einzelfällen sogar körperliche Angriffe seien in vielen Bereichen längst traurige Realität. „Eine Studie hat ermittelt, dass 25 Prozent aller Amtsträger schon Gewalt erfahren haben.“ Dazu zählten nicht nur Notfallmediziner, Klinikpersonal und Rettungskräfte, sondern auch Beschäftigte, die in anderen Bereichen Dienstleistungen für die Öffentlichkeit erbringen würden wie Stadtverwaltungen und Schulen.