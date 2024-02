Vortagsabend im St.-Bernhard-Hospital Wenn der Darm rebelliert - Ärzte informieren

Das St.- Bernhard-Hospital lädt zur Informationsveranstaltung „Wenn der Darm rebelliert“ für Mittwoch, 7. Februar, 17 Uhr, ein. Chefarzt Mark Banysch (Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie) und Max Hornstein, Leitender Oberarzt (Klinik für Gastroenterologie) informieren über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten bei Erkrankungen des Dünn- und Dickdarms. Störungen der Darmtätigkeit haben für unser alltägliches Leben weitreichende Konsequenzen. Sie beeinflussen stark unser körperliches als auch unser seelisches Wohlbefinden. Die Rebellion des Darmes stört und macht krank. Dabei reichen die Symptome von Bauchschmerzen über Koliken bis hin zu Verstopfungen sowie Durchfallerkrankungen. Die Ursachen sind verschieden, und deswegen sind die Darmerkrankungen häufig schwer zu diagnostizieren. Das St- Bernhard-Hospital setzt deswegen auf eine enge Zusammenarbeit der Kliniken im Viszeralmedizinischen Zentrum. Da es sich dabei um ein sprichwörtliches weites Feld handelt werden Banysch und Hornstein den Vortragsabend gemeinsam gestalten und sich dem vielfältigen Thema aus ihrer jeweiligen fachlichen Sicht nähern. Nach den Vorträgen besteht die Gelegenheit, Fragen zu stellen oder eigene Probleme anzusprechen. Die kostenlose Veranstaltung findet in der Aula des St.-Bernhard-Hospitals in Kamp-Lintfort statt. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung im Gesundheitszentrum unter Telefon 02842 708132 oder per Mail an gesundheitszentrum@st-bernhard-hospital.de erforderlich.