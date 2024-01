Krankenhaus in Kamp-Lintfort Wie ein Kurs pflegenden Angehörigen hilft

Kamp-Lintfort · Was tun, wenn jemand in der Familie Hilfe braucht? Das St.-Bernhard-Hospital möchte Menschen in dieser Situation mit einem Kurs helfen. Um welche Inhalte es geht und wie man sich anmelden kann.

25.01.2024 , 15:30 Uhr

Eine junge Frau hält die Hände eines alten Mannes. Foto: dpa/Jens Kalaene

Das Gesundheitszentrum des St.-Bernhard-Hospitals bietet in Kooperation mit der AOK Rheinland/Hamburg einen Kursus für pflegende Angehörige an. „Menschen, die in die Situation kommen, einen Angehörigen pflegen zu müssen, fühlen sich schnell hilflos und alleingelassen“, teilte das Krankenhaus mit. „Sie wissen nicht, wie sie helfen können, sind verunsichert oder ratlos. Oft haben sie wenig oder keine Kenntnisse von praktischer Pflege und überfordern sich selbst.“ Hier möchte das Krankenhaus zusammen mit der AOK Rheinland/Hamburg Unterstützung leisten. Einen Kursus für pflegende Angehörige an. Der zwölfwöchige Kursus findet ab 15. Februar, jeweils donnerstags von 17.30 bis 19.30 Uhr statt. Jeder Abend habe dabei seinen eigenen Schwerpunkt. „Hier stehen die praktischen Fragen und Probleme im Vordergrund: Wie kann ich meinen Angehörigen schonend mobilisieren oder im Pflegebett lagern, ohne dass zum Beispiel der eigene Rücken zu stark belastet wird? Wie vermeide ich pflegerische Komplikationen wie Druckgeschwüre oder Gelenkfehlstellungen bei bettlägerigen Angehörigen? Worauf achte ich bei der der Ernährung? Wie verabreiche ich die verordneten Medikamente richtig? Wie betreue ich einen dementiell erkrankten Angehörigen?“ Wichtig sei an allen Kursusabenden das Voneinander-Lernen – der Erfahrungsaustausch der Teilnehmenden untereinander und mit den Pflegefachleuten. Informationen erhalten die Teilnehmenden auch zur Kostenübernahme durch die Pflegeversicherung oder mögliche Leistungen der öffentlichen Hand. Schließlich werden auch Methoden vermittelt, sich selbst vor einer Überlastung durch die Pflegesituation zu schützen. Der Kursus ist für alle Teilnehmenden kostenlos. Anmeldungen zum Kursus nimmt das Gesundheitszentrum am St.-Bernhard-Hospital unter der Telefonnummer 02842 708132 oder per Mail unter gesundheitszentrum@st-bernhard-hospital.de entgegen.

(RP)