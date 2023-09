Offene Bewerberrunde in Kamp-Lintfort Interessierte erhalten Einblicke in den Pflegeberuf

In lockerer Atmosphäre den neuen Ausbildungsbetrieb kennenlernen? Das ist im St.-Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort unkompliziert möglich. Die Praxisanleiterinnen des Krankenhauses laden jeden ersten Mittwoch im Monat zur offenen Bewerberrunde „Meet & Greet“ ein. Wer sich für eine Ausbildung in den Pflegeberufen interessiert, kann spontan in der Zeit von 15 bis 18 Uhr in den Konferenzraum 1 kommen. Wer gleich seine Bewerbung einreichen möchte, kann seinen Lebenslauf und Zeugnisse mitbringen. Das St.- Bernhard-Hospital bietet die dreijährige Ausbildung zur/zum „Pflegefachfrau/-mann“, die einjährige Ausbildung „Pflegefachassistenz“ und die dreijährige Ausbildung zum/zur „Operationstechnischen Assistenten/in“ an. „Wir möchten den jungen Menschen die Möglichkeit geben, uns ohne große Hürden kennenzulernen und ihre Fragen zu den drei Pflegeausbildungen im direkten Gespräch stellen zu können“, sagen die Praxisanleiterinnen Daniela Hoffmann, Susanne Wagner und Yasemin Hisman. Die drei Pflegefachkräfte betreuen hauptamtlich die Auszubildenden des St. Bernhard-Hospitals in der praktischen Ausbildung. Wer möchte, kann mit einer der Praxisanleiterinnen einen Rundgang durch das Hospital und die Katholische Bildungsakademie Niederrhein – Schule für Pflegeberufe, machen oder einen Termin für eine Hospitation oder ein Praktikum im Pflegebereich vereinbaren.