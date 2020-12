Operation am Krankenhaus in Kamp-Lintfort : St.-Bernhard-Hospital: Kleinster Herzschrittmacher der Welt

Operation am Krankenhaus in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Ärzte des Kamp-Lintforter Krankenhauses haben einem Patienten erstmals einen neuartigen Schrittmacher eingesetzt.

Gerade einmal so groß wie eine Vitaminkapsel – 2,5 Zentimeter – ist der „sondenlose Herzschrittmacher“, der jetzt einem Patienten im St.-Bernhard-Hospital implantiert wurde. Ein kleiner Schnitt – mit sehr großer Wirkung. Denn das Einsetzen erfolgt minimal-invasiv, über eine Vene in der Leiste. „Diese kleine Kardiokapsel ist eine sehr gute Alternative zu den herkömmlichen Schrittmachern, die den Patienten viele Vorteile bieten kann. Welche Variante allerdings zum Einsatz kommt, hängt immer von der Art der eigentlichen Herz- und möglichen Begleit-Erkrankungen ab“, schildert Klaus Kattenbeck, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Elektrophysiologie, der die Operation durchgeführt hat.

Etwa zehnmal so groß sind die „normalen“ Schrittmacher, die bisher üblicherweise eingesetzt wurden. Sie verfügen über eine Sonde, die das Gerät mit der rechten Hauptkammer des Herzens verbindet. Die neue Variante wird mit Hilfe eines Katheters direkt dort eingesetzt und mit kleinen, flexiblen „Ankern“ befestigt. So entfallen einerseits Komplikationen und Beschwerden, die die Sonde verursachen können, andererseits auch die „Beule“ unter dem Schlüsselbein da, wo der herkömmliche Schrittmacher unter der Haut sitzt.

Auch Gabriel Derikx will Fichte Lintfort im Winter verlassen

Fußball : Auch Gabriel Derikx will Fichte Lintfort im Winter verlassen

Gesundheit in Viersen

Gesundheit in Viersen : Neue Klinik für Schmerztherapie

Über einen Schnitt in der Leiste wurde eine Schleuse bis zum Herzen vorgeschoben. „Man kann sich das wie bei einem Strohhalm vorstellen“, erläutert der Chefarzt. Die Kardiokapsel wird dann mit Hilfe eines Katheters in die rechte Herzkammer geführt. Nach dem Eingriff blieb der Patient wenige Tage im St.-Bernhard-Hospital, bevor er wieder nach Hause entlassen wurde. „Durch den Schrittmacher wird er auf Dauer wieder leistungsfähiger – und es ist deutlich sicherer für ihn“, freut sich Klaus Kattenbeck. Die erste Kontrolluntersuchung erfolgt in einem Monat, danach wird der Schrittmacher alle sechs bis zwölf Monate überprüft.