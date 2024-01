Unfallchirurgie in Kamp-Lintfort Chefarzt Gunnar Nolden geht in den Ruhestand

(RP) „Meine Tätigkeit reizt mich noch immer“, sagt Gunnar Nolden. Wer das zum Ende seines Berufslebens sagen kann, der hat ganz offensichtlich seinerzeit den richtigen Weg eingeschlagen und in seinem Traumjob gearbeitet. „Das habe ich wirklich“, sagt Nolden, von dem das Zitat stammt. „Und ich habe auch viel Glück gehabt“, ergänzt der Chefarzt. „Mit den Abschnitten meiner beruflichen Laufbahn. Mit Vorgesetzten, von denen ich viel während meiner Ausbildung lernen konnte. Mit Kollegen, die meine Werte und Ansichten teilen“, sagt er. Der Chefarzt der unfallchirurgischen Klinik am St.-Bernhard-Hospital ist überzeugt: „Ich würde es noch einmal genauso machen“, meint er. Nichtsdestotrotz freut er sich nun auf ein neues Kapitel in seinem Leben: Ende 2023 ist der 63-Jährige in den Ruhestand gegangen.