Abschied am St.-Bernhard-Hospital Chefarzt Danckwerth geht in Ruhestand

Noch weiß Florian Danckwerth nicht genau, wie er den dritten Lebensabschnitt füllen will. „Erst einmal will ich mit meiner Frau Claudia, die mich in all den Jahren so wundervoll unterstützt hat, einen ausführlichen Urlaub in Italien machen, zuerst in Siena, dann in Bologna. Dort habe ich ja seinerzeit studiert und promoviert“, erzählt er.